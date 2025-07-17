«Нажимай стоп»: Армяне потребовали немедленного ухода Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян должен уйти с поста или отказаться от участия в следующих выборах. Об этом заявил глава Союза армян России Ара Абрамян в интервью РИА «Новости».

«Сделал столько, сколько мог. Ну, хорошо или плохо, но нажимай «стоп», всё, скажи народу: «Вы меня просите, вот я не мог делать то, что я вам обещал, получилось точно наоборот, но вот я, исходя из этого, я хочу уходить». Или сейчас (уходить. — прим. Life.ru), или вообще не участвовать в выборах. Пусть другие участвуют», — отметил Абрамян.

По словам главы САР, Пашинян не справился с возложенными на него надеждами и не выполнил обещания, данные избирателям. Он считает, что премьер должен признать свою неспособность реализовать задуманное и добровольно покинуть должность.