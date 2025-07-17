«‎Жрёт!»‎: Сахалинский медведь разогнал отдыхающих с пляжа и угостился их шашлыком

Отдых сахалинцев на природе прервал незваный дикий гость. Медведь, вероятно, почуявший запах шашлыка, даже решил наведаться к отдыхавшим. Об этом сообщает региональный портал «Оха65.ру».

Медведь съел шашлыки на Сахалине. Видео © Telegram / «Оха65.ру»

Хищник с жадностью набросился на поджаренное мясо, совершенно не обращая внимания на перепуганных людей, запершихся в машине. Участники прерванного пикника, ошарашенные происходящим, успели снять на видео, удивлённо комментируя: «Смотрите — наши шашлыки жрёт!».