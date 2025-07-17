«Неуважение»: Под Курганом не убирают горелые деревья с могил участников СВО

Сгоревшие во время лесного пожара три года назад деревья с посёлке Чистопрудный Курганской области продолжают падать на могилы, в том числе на захоронения участников спецоперации. Власти разводят руками — кладбище считается нелегальным. Об этом неравнодушные жители сообщили URA.ru.

«Проезжали мимо кладбища, и поразились сколько поваленных деревьев прямо на могилках. Неужели нельзя спилить горельник, может же случится пожар и все вспыхнет в считанные минуты. Считаем, что это не уважение к могилам бойцов СВО, которые сражались на фронте», — сетуют местные жители.

Люди, регулярно навещающие усопших родственников, жалуются на полное бездействие местных властей. Те же, в свою очередь, объясняют, что кладбище не зарегистрировано официально и потому не подлежит обслуживанию.