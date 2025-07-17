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Регион
17 июля, 06:36

Обломки БПЛА в Тульской области упали на территории предприятия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Российские силы ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в Тульской области. Обломки дронов рухнули на территорию промышленного предприятия и были найдены в нескольких населённых пунктах региона, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах‎»‎, — написал чиновник.

К счастью, жертв и пострадавших нет, оперативные службы уже работают на местах.

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Напомним, минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над рядом регионов России. Было перехвачено и уничтожено 122 украинских БПЛА самолётного типа.

Оксана Попова
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