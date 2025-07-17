«Американца встречал»: Российский боец рассказал о ликвидации наёмника из США в ближнем бою
Боец ВС РФ Калаш: В ближнем бою был ликвидирован американский наёмник ВСУ
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В результате боестолкновения в районе Новохатского в ДНР был ликвидирован наёмник из США. Об этом рассказал российский боец с позывным Калаш.
«Были иностранные наёмники, да. Американца вот встречал», — рассказал военный в беседе с ТАСС.
Он упомянул, что у побеждённого имелись при себе документы, включая паспорт гражданина США.
Ранее в ходе боёв за село Карла Маркса в ДНР военнослужащие российской группировки «Восток» взяли в плен иностранных наёмников, сражавшихся на стороне ВСУ. Разведчик с позывным Хаски сообщил в интервью Минобороны РФ, что сопротивление противника, укрывшегося в одном из домов, было подавлено в течение пяти минут, после чего наёмники сдались.