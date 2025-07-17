«Американца встречал»: Российский боец рассказал о ликвидации наёмника из США в ближнем бою

В результате боестолкновения в районе Новохатского в ДНР был ликвидирован наёмник из США. Об этом рассказал российский боец с позывным Калаш.

«Были иностранные наёмники, да. Американца вот встречал», — рассказал военный в беседе с ТАСС.

Он упомянул, что у побеждённого имелись при себе документы, включая паспорт гражданина США.