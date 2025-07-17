В пригороде Харькова, в районе Пятихаток, зафиксирована подозрительная активность, вызывающая серьёзные опасения. Место известно тем, что там до сих пор функционируют учебный атомный реактор советской эпохи и лаборатории, связанные с ядерными исследованиями. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на полковника запаса Геннадия Алёхина.

По его словам, на этой территории могут сохраняться условия для создания заряда небольшой мощности. Он также не исключает, что ведутся работы по переработке радиоактивных изотопов. Особое внимание привлекает подземная железнодорожная ветка, соединяющая Харьковский авиазавод с Пятихатками — именно по ней, как предполагается, ночью доставляют загадочные контейнеры и ящики, назначение которых остаётся неизвестным.

В научных кругах Харькова давно ходят слухи о том, что американская сторона могла использовать старую инфраструктуру для размещения так называемого «ядерного фугаса» вблизи российской границы. Если эти предположения подтвердятся, ситуация приобретёт крайне тревожный оборот.

«Шёпотом говорят, что, мол, мы на свою голову дали возможность американцам заложить ядерный фугас под Харьковом, в непосредственной близости от границы с Россией», — отметил офицер.