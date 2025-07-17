СК России обвинил двух командиров ВСУ в гибели более 600 человек на Донбассе
СК: Двум командирам ВСУ объявлены обвинения за обстрелы ЛНР И ДНР
Председатель СК России провел оперативное совещание в Луганске. Обложка © Telegram / Следком
Двум украинский командирам, причастных к массовым обстрелам территорий ЛНР и ДНР, Следственный комитет РФ выдвинул обвинения. По данным следствия, их действия привели к гибели и ранениям более 600 человек.
«Предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017-го, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019-го», — говорится в сообщении.
Оба военных обвиняются в совершении преступлений против мира и безопасности человечества.
На фоне этого Следственный комитет также возбудил дела по статье о террористической деятельности после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области. По данным СК, украинские военные применили не менее 15 беспилотников с мощными взрывными устройствами. В Воронеже пострадали более 20 жилых домов и здание детского сада.