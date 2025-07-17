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17 июля, 07:38

СК России обвинил двух командиров ВСУ в гибели более 600 человек на Донбассе

СК: Двум командирам ВСУ объявлены обвинения за обстрелы ЛНР И ДНР

Председатель СК России провел оперативное совещание в Луганске. Обложка © Telegram / Следком

Председатель СК России провел оперативное совещание в Луганске. Обложка © Telegram / Следком

Двум украинский командирам, причастных к массовым обстрелам территорий ЛНР и ДНР, Следственный комитет РФ выдвинул обвинения. По данным следствия, их действия привели к гибели и ранениям более 600 человек.

«Предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017-го, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019-го», — говорится в сообщении.

Оба военных обвиняются в совершении преступлений против мира и безопасности человечества.

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На фоне этого Следственный комитет также возбудил дела по статье о террористической деятельности после атак ВСУ на Воронежскую и Белгородскую области. По данным СК, украинские военные применили не менее 15 беспилотников с мощными взрывными устройствами. В Воронеже пострадали более 20 жилых домов и здание детского сада.

Милена Скрипальщикова
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