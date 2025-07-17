СК России обвинил двух командиров ВСУ в гибели более 600 человек на Донбассе

Двум украинский командирам, причастных к массовым обстрелам территорий ЛНР и ДНР, Следственный комитет РФ выдвинул обвинения. По данным следствия, их действия привели к гибели и ранениям более 600 человек.

«Предъявлены обвинения начальнику Центрального автобронетанкового управления ВСУ Юрию Мельнику, занимавшему указанную должность с июня 2015 года по февраль 2017-го, а также командиру 83-го центра специальных операций Сил специальных операций ВСУ Андрею Гарбузюку, находившемуся в этой должности с декабря 2017 года по декабрь 2019-го», — говорится в сообщении.

Оба военных обвиняются в совершении преступлений против мира и безопасности человечества.