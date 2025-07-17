Красавчик Базанов из «Теста на беременность» ушёл из кино и изменился до неузнаваемости
Актёр Данила Дунаев стал психологом и изменился до неузнаваемости
Данила Дунаев в роли Руслана Базанова в сериале «Теста на беременность» (слева.=). Сейчас он набрал вес и ушёл из профессии. Обложка © kinopoisk / «Теста на беременность». Режиссёр Михаил Вайнберг, сценарий Татьяна Соломатина / Скриншот трансляции телеканала Москва 24
Актёр Данила Дунаев, известный по ролям в «Тесте на беременность» и «ИП Пирогова», почти исчез с экранов. Последний его проект — короткометражка «Я.Бротский» 2023 года. Устав от славы и прозвища «Базанов», артист решил поставить карьеру на паузу и уйти в коучинг.
Он называет себя «специалистом по прикладной психологии актерского мастерства» и активно делится советами в соцсетях. По его словам, он не психолог, а скорее «антипсихолог», и даже написал книгу о своей методике.
Фанаты заметили, что Данила набрал вес и утратил былой лоск, но сам он доволен собой, уверяя, что в новом весе чувствует себя комфортнее. На упреки о потере статуса секс-символа он отвечает с юмором, подчёркивая, что не гонится за титулами. О возвращении в кино Дунаев говорит уклончиво, уточняя, что не ушел, а «пошел дальше», оставив актерство как пройденный этап.
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