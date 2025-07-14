«Жалкий тип в употреблении»: Нарколог объяснил, что случилось с лицом сбежавшего в США Рустама Солнцева*

Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев* поразил подписчиков своим преображением. Теперь он выглядит так, будто всеми силами пытается расплатиться за услуги пластических хирургов, но все деньги в итоге спускает на наркотики. В беседе с Life.ru врач-психиатр, нарколог Василий Шуров рассказал, с чем связаны такие метаморфозы.

По словам эксперта, выглядит Рустам Солнцев* действительно плохо. Он сделал ряд пластических операций, когда эмигрировал в Америку, и теперь ведёт там паразитический образ жизни, клянчит донаты на свой блог, разносит сплетни про наших известных людей.

В общем, такой весьма жалкий тип, который явно в употреблении. Скорее всего, тут алкоголь присутствует, насчёт остальных веществ сложно сказать, но там много чего легализовано. Думаю, что алкоголь и каннабис он точно употребляет. Может быть, там был оземпик. Может быть, просто недоедает, потому что никому нафиг не нужен. Василий Шуров Психиатр

«Сбитый лётчик, который просто паразитирует на когда-то известном имени и постоянно клевещет на известных людей на различных русофобских каналах. В общем, очень жалкий, деградировавший, опустившийся персонаж», — констатировал эксперт.

Шуров отметил, что донаты он клянчит у подписчиков из-за тяжёлого материального положения. По словам врача, Солнцев* может выдумать, что он болен раком или что у него СПИД.

«Добегать до СПИДа сейчас очень тяжело, потому что терапия очень мощная. Мало кто влетает в терминальный ВИЧ. А что касается вероятной онкологии, обычно такие диагнозы не афишируют, если только не собираются клянчить деньги. Мне неизвестно, что он выставлял эту тему напоказ», — заключил психиатр.

Ранее Life.ru рассказывал, что Рустам Солнцев* пополнил список иностранных агентов. Общественные организации также требуют возбудить против него уголовное дело за призывы к терроризму. Он собирает донаты, обещая отправлять все деньги Украине, а также называет россиян «тупыми и агрессивными».