В Киеве начали вооружать армию и полицию тяжёлым и маломощным аналогом MP7
«Известия»: У нового украинского «Форта-230» выявили ряд серьёзных недостатков
Обложка © Youtube / МВД Украины
У нового украинского пистолета-пулемёта «Форт-230», который в срочном порядке поступает в войска и подразделения МВД, обнаружился целый ряд технических и тактических недоработок. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на российских военных экспертов.
По внешнему виду «Форт-230» напоминает немецкий MP7, однако сходство оказалось лишь визуальным. Из-за использования свободного затвора и классического 9-мм патрона украинское оружие почти вдвое тяжелее оригинала, что негативно сказывается на удобстве в бою.
Как отметил председатель Союза десантников России, полковник Валерий Юрьев, новый образец вряд ли можно считать альтернативой автомату Калашникова.
«Прицельная дальность у него плохая из-за большого разброса. Пробиваемость пистолетной пули гораздо ниже, чем у автоматной, значит, многие бронежилеты будут её удерживать», — подчеркнул эксперт.
Военный аналитик Алексей Леонков, в свою очередь, считает, что выбор в пользу «Форта-230» продиктован не боевыми характеристиками, а низкой себестоимостью. Это, по его мнению, даёт Киеву возможность массово вооружать мобилизованных граждан, несмотря на сомнительные качества самого оружия.
Ранее Life.ru сообщал, что подразделения Армии России стали использовать в зоне спецоперации передовую систему ПВО, которая поражает дроны противника лазерным лучом. Он может ослеплять вражеские БПЛА, сжигая их камеры на дистанции до шести километров.