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17 июля, 07:50

Медведев объяснил, что роднит современную Украину и Третий рейх

Медведев: Украина по ряду признаков похожа на Третий рейх образца 1945 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Современная Украина по ряду признаков похожа на Третий рейх образца 1945 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По случаю 80-летия Потсдамской конференции он рассказал, что Рейх образца 1945 года и современная Украина сильно различаются — по масштабу, роли в мире и даже (формально) по государственной идеологии. Вместе с тем он выделил и три главных признака, которые роднят сегодняшнюю Украину и нацистскую Германию.

Первый — на Украине процветает диктатура.

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«Несменяемость власти и всё более явные признаки диктатуры. Избирательные процедуры отменяются под предлогом войны, оппозиция преследуется и сидит в тюрьмах, свобода слова уничтожена», — отметил Медведев в интервью ТАСС.

Второй признак — взращивание идеологии ненависти на государственном уровне.

«Кризис идентичности и откровенно нацистская символика. Культ коллаборационистских и нацистских идеологов, свастика и мёртвые головы на военной форме и бронетехнике, другие отсылки к Третьему рейху. Идеологическая повестка дня строится на ненависти к соседу и призывам к борьбе до конца», — описал политик.

И третий признак — деградация экономики. То же, что проходил Третий рейх в последние месяцы существования, сейчас наблюдается и на Украине.

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Ранее Медведев уже заявлял, что Россия вновь вынуждена вести борьбу с нацизмом, а точнее с «убогим рейхом», который стал последователем фашистской Германии — это киевский режим.

Александра Вишнякова
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