Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил радикальный план для Украины, добавив к трем «Д» Потсдамской конференции — демилитаризации, денацификации и демократизации — четвертую: депаразитизацию. По его мнению, жители Украины должны научиться жить самостоятельно, отвечая за свои поступки, иначе страна рискует исчезнуть как «паразитарное» образование.

Медведев подчеркнул, что демилитаризация спасёт Украину от роли пешки в чужих геополитических играх. Внеблоковый статус и сокращение трат на оборону, как он считает, дадут шанс восстановить разрушенную экономику. Денацификация, или дебандеризация, по его словам, станет долгосрочной работой над сознанием и исторической памятью украинцев, что откроет путь к сотрудничеству и развитию благодаря общей исторической судьбе народов постсоветского пространства.

«К этим трём «Д‎»‎ я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», — заявил он ТАСС.