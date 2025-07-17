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17 июля, 07:53

Медведев дополнил три «Д» для Украины четвёртой — депаразитизацией

Медведев: Критерии трёх Д Потсдама применимы к Украине только с депаразитизацией

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил радикальный план для Украины, добавив к трем «Д» Потсдамской конференции — демилитаризации, денацификации и демократизации — четвертую: депаразитизацию. По его мнению, жители Украины должны научиться жить самостоятельно, отвечая за свои поступки, иначе страна рискует исчезнуть как «паразитарное» образование.

Медведев подчеркнул, что демилитаризация спасёт Украину от роли пешки в чужих геополитических играх. Внеблоковый статус и сокращение трат на оборону, как он считает, дадут шанс восстановить разрушенную экономику. Денацификация, или дебандеризация, по его словам, станет долгосрочной работой над сознанием и исторической памятью украинцев, что откроет путь к сотрудничеству и развитию благодаря общей исторической судьбе народов постсоветского пространства.

«К этим трём «Д‎»‎ я бы добавил четвертое: депаразитизация или дезинсекция. Жители нынешних территорий, относящихся к так называемой Украине, должны научиться жить сами, отвечая за свои поступки. В противном случае у такой паразитарной Украины нет никаких шансов сохраниться», — заявил он ТАСС.

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Тем временем глава киевского режима Владимир Зеленский в недавнем интервью Newsmax выразил мнение, что Дональд Трамп обладает потенциалом для урегулирования украинского конфликта. Он также добавил, что в Киеве верят в способность Трампа инициировать против России жёсткие санкции, которые будет практически невозможно обойти.

Оксана Попова
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