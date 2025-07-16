Зеленский уверен, что Трамп сможет решить конфликт на Украине

«Президент Байден оказался не в состоянии прекратить эту войну. Я полагаю, что у президента Трампа есть такая возможность. В этом, на мой взгляд, и заключается ключевое различие», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что в Киеве верят в способность Трампа инициировать против России жёсткие санкции, которые будет практически невозможно обойти. Кроме того, в интервью Зеленский отметил готовность Украины к активным действиям в случае получения вооружений дальнего радиуса действия. При этом он уточнил, что прямое использование этого оружия не является обязательным, но России необходимо осознавать факт его наличия у Незалежной.