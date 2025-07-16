Зеленский уверен, что Трамп сможет решить конфликт на Украине
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Глава киевского режима Владимир Зеленский в недавнем интервью Newsmax выразил мнение, что Дональд Трамп обладает потенциалом для урегулирования украинского конфликта, в отличие от действующего президента США.
«Президент Байден оказался не в состоянии прекратить эту войну. Я полагаю, что у президента Трампа есть такая возможность. В этом, на мой взгляд, и заключается ключевое различие», — заявил Зеленский.
Он также добавил, что в Киеве верят в способность Трампа инициировать против России жёсткие санкции, которые будет практически невозможно обойти. Кроме того, в интервью Зеленский отметил готовность Украины к активным действиям в случае получения вооружений дальнего радиуса действия. При этом он уточнил, что прямое использование этого оружия не является обязательным, но России необходимо осознавать факт его наличия у Незалежной.
Ранее Трамп выразил явное неудовольствие отношением России к ситуации в Украине. Он заявил о готовности обложить российские товары «исключительно высокими пошлинами», если в течение ближайших 50 дней не будет достигнуто взаимовыгодное соглашение. Однако этот показной ультиматум не произвёл должного впечатления на Дмитрия Медведева. В Министерстве иностранных дел России также не оставили без внимания слова главы Белого дома, указав ему на его место. А в Государственной Думе призвали Трампа не прибегать к ультимативным заявлениям, а стремиться к поиску компромиссных решений с Россией.