Ткань, связавшая космос: Как ленинградский учёный спас стыковку «Союза» и «Аполлона»
Учёный Виноградов создал термостойкую ткань для стыковки «Союза» и «Аполлона»
Космонавты Слейтон, Стаффорд, Бранд, Леонов и Кубасов. Обложка © Wikipedia
В 1975 году за стыковкой советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона» наблюдал весь мир. По конструкции эти аппараты были совершенно разными, поэтому для них создали специальный стыковочный узел, где капитаны двух экипажей Алексей Леонов и Томас Стаффорд пожали друг другу руки.
За этим событием с особым трепетом наблюдал молодой ленинградский учёный Александр Виноградов. Он был одним из разработчиков специальной термостойкой ткани, которая сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности экипажа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Учёный создал термостойкий материал. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»
Его материал выдерживал экстремальные условия: на «Союзе» использовался земной воздух, а на «Аполлоне» — чистый кислород. Обычная одежда могла вспыхнуть при переходе между кораблями, поэтому требовалась ткань с высоким кислородным индексом.
«Термостойкие ткани изготовляются из искусственных волокон, кислородный индекс которых составляет — вот у наших 79%» – рассказал Виноградов.
Опираясь на достижения советских специалистов, учёный модифицировал полимер, создав нить из двух видов волокон — оримида и полифена. Он лично контролировал процесс производства первого образца трикотажного материала, учитывая комфорт космонавтов в замкнутом пространстве.
Испытания прошли замечательно. Потом космонавт Леонов вспоминал, что даже температура в 600 градусов была костюму нипочём.
Скоро человечеству придётся попрощаться с целой эпохой в освоении космоса, поскольку Международная космическая станция отправляется на покой. NASA отмечает, что уже с 2028 года она начнёт процесс снижения, который невозможно будет остановить к 2031-му году.