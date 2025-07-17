Ткань, связавшая космос: Как ленинградский учёный спас стыковку «Союза» и «Аполлона»

В 1975 году за стыковкой советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлона» наблюдал весь мир. По конструкции эти аппараты были совершенно разными, поэтому для них создали специальный стыковочный узел, где капитаны двух экипажей Алексей Леонов и Томас Стаффорд пожали друг другу руки.

За этим событием с особым трепетом наблюдал молодой ленинградский учёный Александр Виноградов. Он был одним из разработчиков специальной термостойкой ткани, которая сыграла ключевую роль в обеспечении безопасности экипажа, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Учёный создал термостойкий материал. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Его материал выдерживал экстремальные условия: на «Союзе» использовался земной воздух, а на «Аполлоне» — чистый кислород. Обычная одежда могла вспыхнуть при переходе между кораблями, поэтому требовалась ткань с высоким кислородным индексом.

«Термостойкие ткани изготовляются из искусственных волокон, кислородный индекс которых составляет — вот у наших 79%» – рассказал Виноградов.

Опираясь на достижения советских специалистов, учёный модифицировал полимер, создав нить из двух видов волокон — оримида и полифена. Он лично контролировал процесс производства первого образца трикотажного материала, учитывая комфорт космонавтов в замкнутом пространстве.

Испытания прошли замечательно. Потом космонавт Леонов вспоминал, что даже температура в 600 градусов была костюму нипочём.