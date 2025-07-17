ВСУ используют «Газ сирень» против российских войск с начала 2025 года
Минобороны: Украина ведёт химическую войну с использованием БПЛА
ВСУ. Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
С начала 2025 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) систематически используют беспилотные летательные аппараты для доставки и сброса отравляющего вещества, известного как «Газ сирень» (CS), на позиции российских войск. Об этом сообщил во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Алексей Ртищев.
По его словам, ВСУ регулярно применяют коптерные дроны для сброса контейнеров с веществом CS и самодельных боеприпасов, содержащих хлорпикрин, непосредственно на позиции российских военных. Эти случаи были зафиксированы, в частности, в районе села Лиман Первый, расположенного в Харьковской области, и вблизи населённого пункта Колотиловка в Белгородской области.
Ртищев отметил, что в ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических веществ. Речь идёт как о средствах борьбы с беспорядками вроде хлорацетофенона и CS-газа, так и о боевых отравляющих веществах психотропного и общеядовитого действия, включая BZ, хлорциан и синильную кислоту.
Ранее сообщалось, что ВС РФ планируют окружить около пяти тысяч украинских военнослужащих в районе Купянска. На Харьковском направлении создается новая оперативная ситуация, представляющая собой опасность для крупной группировки ВСУ, насчитывающей приблизительно 5000 человек. После того, как российские войска установят огневой контроль над трассой Н-26, Купянск окажется в положении осажденного города, отрезанного от основных сил.