С начала 2025 года Вооружённые силы Украины (ВСУ) систематически используют беспилотные летательные аппараты для доставки и сброса отравляющего вещества, известного как «Газ сирень» (CS), на позиции российских войск. Об этом сообщил во время брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Алексей Ртищев.

По его словам, ВСУ регулярно применяют коптерные дроны для сброса контейнеров с веществом CS и самодельных боеприпасов, содержащих хлорпикрин, непосредственно на позиции российских военных. Эти случаи были зафиксированы, в частности, в районе села Лиман Первый, расположенного в Харьковской области, и вблизи населённого пункта Колотиловка в Белгородской области.

Ртищев отметил, что в ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических веществ. Речь идёт как о средствах борьбы с беспорядками вроде хлорацетофенона и CS-газа, так и о боевых отравляющих веществах психотропного и общеядовитого действия, включая BZ, хлорциан и синильную кислоту.