На Харьковском направлении формируется очередная оперативная ловушка для группировки ВСУ численностью около 5000 человек. Как сообщает телеграм-канал Mash, российские подразделения приближаются к полному блокированию логистических маршрутов противника в районе Купянска.

«Когда наши возьмут трассу Н-26 под огневой контроль, Купянск превратится в капкан», — говорится в сообщении.

Четыре украинские бригады (112-я и 114-я терробороны, 14-я и 43-я механизированные), обороняющие город, рискуют оказаться в оперативном окружении. Их поддерживает 429-й беспилотный полк, однако этого может оказаться недостаточно.

С севера наступает 7-я мотострелковая бригада ВС РФ, перерезающая критически важную для ВСУ трассу Н-26, используемую для ротации и снабжения. С юга от Кругловки действует 347-й мотострелковый полк при поддержке 26-го танкового полка. На западном направлении, у села Кисловка, наступление ведут 352-й и 272-й полки.