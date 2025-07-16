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16 июля, 12:56

Новый триумф Армии России открыл путь к ещё одному участку границы с Украиной

МО: ВС РФ открыли путь к границе с Днепропетровской областью, взяв Новохатское

Обложка © Telegram/Минобороны

Обложка © Telegram/Минобороны

Российские войска открыли путь к границе с Днепропетровской областью Украины освобождением населённого пункта Новохатское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Солдаты 36-й гвардейской мотострелковой бригады успешно провели наступление, освободив Новохатское от украинских военных. После боя они закрепились в селе, что дало им возможность продвигаться дальше к границе. В ведомстве отметили, что войска «Восток» продолжают улучшать свои позиции на южном направлении.

«Наши штурмовики закрепились в населённом пункте Новохатское в ДНР, открыв путь к ещё одному участку границы с Днепропетровской областью», — говорится в сообщении.

После освобождения территории российские военнослужащие провели зачистку зданий от остатков ВСУ и установили флаги РФ. Инженеры также начали разминирование района и прилегающей местности.

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Ранее сообщалось, что российские военные из группировки «Восток» в результате решительных действий освободили село Воскресенка в Донецкой Народной Республике. Успех операции способствовал улучшению позиций российских сил на этом участке фронта. Детали операции не раскрываются.

Анастасия Никонорова
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