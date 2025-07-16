Новый триумф Армии России открыл путь к ещё одному участку границы с Украиной

Российские войска открыли путь к границе с Днепропетровской областью Украины освобождением населённого пункта Новохатское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Солдаты 36-й гвардейской мотострелковой бригады успешно провели наступление, освободив Новохатское от украинских военных. После боя они закрепились в селе, что дало им возможность продвигаться дальше к границе. В ведомстве отметили, что войска «Восток» продолжают улучшать свои позиции на южном направлении.

«Наши штурмовики закрепились в населённом пункте Новохатское в ДНР, открыв путь к ещё одному участку границы с Днепропетровской областью», — говорится в сообщении.

После освобождения территории российские военнослужащие провели зачистку зданий от остатков ВСУ и установили флаги РФ. Инженеры также начали разминирование района и прилегающей местности.