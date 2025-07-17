Взрыв 550 тонн аммиака: Киев готовил техногенную катастрофу для обвинения России
МО: Киев готовил взрыв 550 тонн аммиака в Новотроицком для обвинения России
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Генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что Киев планирует подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком (ДНР) и возложить вину на Россию, обвиняя её в техногенной катастрофе.
По его данным, 3 июля 2025 года стало известно о размещении ВСУ антенно-мачтового оборудования на этом опасном объекте первого класса. В случае атаки возможен выброс свыше 550 тонн жидкого аммиака, что, по замыслу Киева, должно нанести России репутационный ущерб.
Ранее сотрудники ФСБ и российские военные выявили в Кураховском районе ДНР тайник ВСУ, содержащий химическое оружие для использования с беспилотников. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, вблизи села Ильинка был обнаружен схрон с самодельными взрывными устройствами, начинёнными пластидом и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, применение которого запрещено международной Конвенцией о химическом оружии.