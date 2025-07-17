Генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что Киев планирует подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком (ДНР) и возложить вину на Россию, обвиняя её в техногенной катастрофе.

По его данным, 3 июля 2025 года стало известно о размещении ВСУ антенно-мачтового оборудования на этом опасном объекте первого класса. В случае атаки возможен выброс свыше 550 тонн жидкого аммиака, что, по замыслу Киева, должно нанести России репутационный ущерб.