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17 июля, 08:09

Взрыв 550 тонн аммиака: Киев готовил техногенную катастрофу для обвинения России

МО: Киев готовил взрыв 550 тонн аммиака в Новотроицком для обвинения России

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что Киев планирует подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком (ДНР) и возложить вину на Россию, обвиняя её в техногенной катастрофе.

По его данным, 3 июля 2025 года стало известно о размещении ВСУ антенно-мачтового оборудования на этом опасном объекте первого класса. В случае атаки возможен выброс свыше 550 тонн жидкого аммиака, что, по замыслу Киева, должно нанести России репутационный ущерб.

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Ранее сотрудники ФСБ и российские военные выявили в Кураховском районе ДНР тайник ВСУ, содержащий химическое оружие для использования с беспилотников. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, вблизи села Ильинка был обнаружен схрон с самодельными взрывными устройствами, начинёнными пластидом и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, применение которого запрещено международной Конвенцией о химическом оружии.

Оксана Попова
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