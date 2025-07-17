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Регион
17 июля, 08:33

Актёр сериала «Морские дьяволы» задержан в Москве

Mash: В Москве задержали актёра Архипова за угон автомобиля

Максим Архипов. Обложка © Кино-Театр.ру

Максим Архипов. Обложка © Кино-Театр.ру

Оперативники задержали актёра Максима Архипова, известного по участию в сериалах «Морские дьяволы» и «Чужой». Ему вменяется угон автомобиля Toyota RAV4, произошедший в прошлом году в поселении Внуковское, сообщает Mash.

Как рассказала владелица похищенной иномарки, работающая воспитательницей в столичном детском саду, всё произошло в прошлом году. В один из дней она вышла во двор и заметила отсутствие своего транспортного средства.

Следствие установило, что в последнее время Архипов испытывал значительные материальные трудности. Его карьера в кино была фактически завершена, из-за чего он вынужден был перебиваться случайными заработками, в частности, работая грузчиком. Также стало известно, что актёр был занесён в чёрные списки всех каршеринговых компаний из-за систематических нарушений правил дорожного движения и неподобающего обращения.

В отношении Архипова возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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Ранее сообщалось, что неприятности настигли актёра Семёна Трескунова*, который ранее покинул Россию из-за начала СВО. Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» задолжал Федеральной налоговой службе почти 100 тысяч рублей.

* Внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов.

Ольга Сливченко
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