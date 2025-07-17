Россия передала Украине ещё тысячу тел военных
Мединский: Россия передала Украине ещё тысячу тел военных и вернула 19
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Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.
По его словам, Москва передала Киеву тысячу тел солдат ВСУ, чтобы те обрели покой на родине, а Украина вернула 19 тел российских бойцов.
«Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — написал политик в телеграм-канале.
После переговоров в Стамбуле в мае и июне 2025 года Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене пленными с начала конфликта. Стороны обменяли по 1000 военнопленных, включая тяжелораненых и молодых солдат до 25 лет. Также был согласован обмен телами погибших. Обмены начались 23 мая, продолжились в июне, включая санитарные обмены тяжелораненых непосредственно с линии фронта. Это стало единственным значимым результатом переговоров, так как договоренности о перемирии достичь не удалось.