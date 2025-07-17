Россия передала Украине ещё тысячу тел военных

После переговоров в Стамбуле в мае и июне 2025 года Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене пленными с начала конфликта. Стороны обменяли по 1000 военнопленных, включая тяжелораненых и молодых солдат до 25 лет. Также был согласован обмен телами погибших. Обмены начались 23 мая, продолжились в июне, включая санитарные обмены тяжелораненых непосредственно с линии фронта. Это стало единственным значимым результатом переговоров, так как договоренности о перемирии достичь не удалось.