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Регион
17 июля, 08:22

Россия передала Украине ещё тысячу тел военных

Мединский: Россия передала Украине ещё тысячу тел военных и вернула 19

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Обложка © Telegram / Владимир Мединский

Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщил помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

По его словам, Москва передала Киеву тысячу тел солдат ВСУ, чтобы те обрели покой на родине, а Украина вернула 19 тел российских бойцов.

«‎Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле»‎, — написал политик в телеграм-канале.

Песков рассказал об обмене пленными с Украиной
Песков рассказал об обмене пленными с Украиной

После переговоров в Стамбуле в мае и июне 2025 года Россия и Украина договорились о крупнейшем обмене пленными с начала конфликта. Стороны обменяли по 1000 военнопленных, включая тяжелораненых и молодых солдат до 25 лет. Также был согласован обмен телами погибших. Обмены начались 23 мая, продолжились в июне, включая санитарные обмены тяжелораненых непосредственно с линии фронта. Это стало единственным значимым результатом переговоров, так как договоренности о перемирии достичь не удалось.

Оксана Попова
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