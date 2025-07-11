Песков рассказал об обмене пленными с Украиной

Москва и Киев ведут работу по взаимному обмену военнопленными и репатриации тел погибших военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Процесс продолжается, соответствующая работа идёт», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что данные вопросы были согласованы сторонами в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной. В то же время он не стал уточнять конкретные сроки и детали предстоящих обменных процедур.

В Кремле подчёркивают важность продолжения этой работы, несмотря на сложную политическую обстановку.

По словам Пескова, дата проведения третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле будет определена после завершения обмена пленными. В настоящий момент стороны сосредоточены на реализации гуманитарных соглашений, достигнутых в ходе предыдущего, второго раунда прямых переговоров, прошедшего, как и первый, в Стамбуле.