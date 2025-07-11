Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 10:15

Песков рассказал об обмене пленными с Украиной

Песков: Россия и Украина продолжают обмены пленными

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва и Киев ведут работу по взаимному обмену военнопленными и репатриации тел погибших военнослужащих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«Процесс продолжается, соответствующая работа идёт», — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что данные вопросы были согласованы сторонами в ходе второго раунда переговоров между Россией и Украиной. В то же время он не стал уточнять конкретные сроки и детали предстоящих обменных процедур.

В Кремле подчёркивают важность продолжения этой работы, несмотря на сложную политическую обстановку.

Песков заявил, что журналистика в РФ не должна возвращаться ко временам оголтелых «Медуз»*
Песков заявил, что журналистика в РФ не должна возвращаться ко временам оголтелых «Медуз»*

По словам Пескова, дата проведения третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле будет определена после завершения обмена пленными. В настоящий момент стороны сосредоточены на реализации гуманитарных соглашений, достигнутых в ходе предыдущего, второго раунда прямых переговоров, прошедшего, как и первый, в Стамбуле.

Напомним, последний на данный момент обмен пленными состоялся 4 июля. Вернувшихся военнослужащих доставили в медучреждения Минобороны, где они проходят реабилитацию и получают необходимую помощь.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar