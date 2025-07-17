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Регион
17 июля, 08:22

Медведев не исключил превентивных ударов по Западу

Медведев: Россия должна по полной программе отвечать на действия Запада

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия должна отвечать на враждебные действия Запада «по полной программе», а если понадобится — и наносить превентивные удары. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, в крови у «западных партнёров» — не только вероломство, но и «сильно устаревшее представление о собственном превосходстве». И России стоит отвечать соответственно.

«Отвечать по полной программе. А понадобится — и наносить превентивные удары», — подчеркнул Медведев в интервью ТАСС.

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Медведев заявил, что в Европе больше не осталось ничего святого и напомнил про «фрик-Олимпиаду»

Медведев напомнил, что ещё со времён Петра I Европа пытается превратить Россию в свою «падчерицу», демонстрируя враждебность, недоверие, стремление ослабить нашу страну.

Александра Вишнякова
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