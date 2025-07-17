Медведев не исключил превентивных ударов по Западу
Медведев: Россия должна по полной программе отвечать на действия Запада
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Россия должна отвечать на враждебные действия Запада «по полной программе», а если понадобится — и наносить превентивные удары. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, в крови у «западных партнёров» — не только вероломство, но и «сильно устаревшее представление о собственном превосходстве». И России стоит отвечать соответственно.
«Отвечать по полной программе. А понадобится — и наносить превентивные удары», — подчеркнул Медведев в интервью ТАСС.