Сапёры и снайперы: В Харькове замечены наёмники из Австралии
Военкор Алёхин: Австралийские наёмники впервые замечены в Харькове
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В Харькове впервые зафиксировано присутствие наёмников из Австралии, прибывших для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Геннадий Алёхин.
«Среди наёмников сапёры, снайперы, инженеры по ремонту техники», — указал он в своём Telegram-канале.
С начала специальной военной операции город стал важным перевалочным пунктом для иностранных военных на северо-восточном участке фронта. Поступающих бойцов распределяют между различными подразделениями, а также используют в качестве инструкторов в многочисленных учебных центрах, развёрнутых в лесных массивах области.
Однако прибытие австралийских военных связано с попытками компенсировать нехватку квалифицированных кадров в украинских вооружённых формированиях. При этом западные таблоиды обращают внимание на растущее число иностранных наёмников в зоне боевых действий.
Ранее сообщалось, что украинское командование обвиняют в причастности к гибели иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Несмотря на потери, которые несут иностранные бойцы от действий российских войск в ходе специальной военной операции, часть из них гибнет от рук самих украинских командиров. Кроме того, наёмников используют в качестве заградотрядов для предотвращения дезертирства мобилизованных ВСУ, что делает их мишенью для ответного огня.