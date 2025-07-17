Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 08:46

Сапёры и снайперы: В Харькове замечены наёмники из Австралии

Военкор Алёхин: Австралийские наёмники впервые замечены в Харькове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / cunaplus

В Харькове впервые зафиксировано присутствие наёмников из Австралии, прибывших для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Геннадий Алёхин.

«Среди наёмников сапёры, снайперы, инженеры по ремонту техники», — указал он в своём Telegram-канале.

С начала специальной военной операции город стал важным перевалочным пунктом для иностранных военных на северо-восточном участке фронта. Поступающих бойцов распределяют между различными подразделениями, а также используют в качестве инструкторов в многочисленных учебных центрах, развёрнутых в лесных массивах области.

Однако прибытие австралийских военных связано с попытками компенсировать нехватку квалифицированных кадров в украинских вооружённых формированиях. При этом западные таблоиды обращают внимание на растущее число иностранных наёмников в зоне боевых действий.

«Американца встречал»: Российский боец рассказал о ликвидации наёмника из США в ближнем бою
«Американца встречал»: Российский боец рассказал о ликвидации наёмника из США в ближнем бою

Ранее сообщалось, что украинское командование обвиняют в причастности к гибели иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ. Несмотря на потери, которые несут иностранные бойцы от действий российских войск в ходе специальной военной операции, часть из них гибнет от рук самих украинских командиров. Кроме того, наёмников используют в качестве заградотрядов для предотвращения дезертирства мобилизованных ВСУ, что делает их мишенью для ответного огня.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar