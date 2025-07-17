В Харькове впервые зафиксировано присутствие наёмников из Австралии, прибывших для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Геннадий Алёхин.

«Среди наёмников сапёры, снайперы, инженеры по ремонту техники», — указал он в своём Telegram-канале.

С начала специальной военной операции город стал важным перевалочным пунктом для иностранных военных на северо-восточном участке фронта. Поступающих бойцов распределяют между различными подразделениями, а также используют в качестве инструкторов в многочисленных учебных центрах, развёрнутых в лесных массивах области.

Однако прибытие австралийских военных связано с попытками компенсировать нехватку квалифицированных кадров в украинских вооружённых формированиях. При этом западные таблоиды обращают внимание на растущее число иностранных наёмников в зоне боевых действий.