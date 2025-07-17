Более 40 тысяч человек прошли Царским крестным ходом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прошёл один из крупнейших православных крестных ходов. Более 40 тысяч паломников, священнослужителей и верующих со всей страны и зарубежья прошли почти 20 километров от Храма-на-Крови до монастыря в урочище Ганина Яма, где более века назад была расстреляна царская семья.

Царский крестный ход в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Екатеринбургская епархия

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, участие в шествии приняли не только жители разных регионов России, но и паломники из Чехии, Узбекистана, Сербии, Италии и других стран. Среди участников — уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, историк Андрей Рачинский, представители научного и духовного сообщества.

«Такого крестного хода, такого народного мирного христианского движения нет не только в России, но и во всём мире», — отметил значимость события доктор исторических наук Пётр Мультатули.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. В память об этих событиях ежегодно проводится фестиваль «Царские дни». В 2025 году он проходит с 11 по 21 июля. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и его семью к лику святых в составе Собора новомучеников и исповедников российских.