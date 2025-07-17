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17 июля, 08:40

Не сбивает ракеты: ВСУ пожаловались на западные ЗРК SAMP-T

WSJ: ВСУ недовольны работой французско-итальянских комплексов ПВО SAMP-T

Обложка © Wikipedia / Kevin.B.

Обложка © Wikipedia / Kevin.B.

ВСУ недовольны работой зенитных комплексов SAMP-T, предоставленных Западом. С самого начала системы демонстрировали проблемы при перехвате целей. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Украинские военные... заявляли, что SAMP-T с самого начала испытывала трудности с уничтожением баллистических ракет», — пишет издание.

В то же время, неназванный представитель Минобороны Италии утверждает, что Киев, напротив, дал «положительную оценку» использованию SAMP-T. Производители из консорциума Eurosam, в который входят компании Thales и MBDA, настаивают, что их система обладает рядом преимуществ перед американскими Patriot — включая новый радар с дальностью охвата до 350 км и возможность запуска ракет в любом направлении.

Представители Eurosam заявляли, что их система оснащена усовершенствованным радаром и может запускать ракеты на дистанцию до 145 км, а также перехватывать цели под разными углами. Несмотря на заявления о «техническом превосходстве», в реальных условиях боевого применения эффективность комплекса вызывает вопросы.

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Недавний рекордный удар российских сил стал настоящим испытанием для украинской противовоздушной обороны. По аэродромам и военным объектам Киева было выпущено более 700 ракет и дронов — в том числе «Кинжалы» и «Герани». Настолько масштабной атаки Украина ещё не видела. ПВО не смогла справиться с потоком целей, ключевые узлы системы обороны были выведены из строя.

Милена Скрипальщикова
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