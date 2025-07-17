ВСУ недовольны работой зенитных комплексов SAMP-T, предоставленных Западом. С самого начала системы демонстрировали проблемы при перехвате целей. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

«Украинские военные... заявляли, что SAMP-T с самого начала испытывала трудности с уничтожением баллистических ракет», — пишет издание.

В то же время, неназванный представитель Минобороны Италии утверждает, что Киев, напротив, дал «положительную оценку» использованию SAMP-T. Производители из консорциума Eurosam, в который входят компании Thales и MBDA, настаивают, что их система обладает рядом преимуществ перед американскими Patriot — включая новый радар с дальностью охвата до 350 км и возможность запуска ракет в любом направлении.

Представители Eurosam заявляли, что их система оснащена усовершенствованным радаром и может запускать ракеты на дистанцию до 145 км, а также перехватывать цели под разными углами. Несмотря на заявления о «техническом превосходстве», в реальных условиях боевого применения эффективность комплекса вызывает вопросы.