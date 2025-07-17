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17 июля, 08:33

Никаких каракулей: В России решили бороться с почерком врачей

Депутат Ткачёв призвал врачей печатать рецепты на принтере

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joyseulay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joyseulay

Депутат Государственной Думы Антон Ткачёв направил официальное обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой ввести обязательное оформление рецептов на принтере. По мнению парламентария, неразборчивый почерк медиков создаёт серьёзные проблемы как для аптек, так и для пациентов, сообщает RT.

Ткачёв отмечает, что многие фармацевты сталкиваются с трудностями при расшифровке вручную написанных назначений. Это нередко приводит к отказам в отпуске лекарств, задержкам в получении необходимой терапии или ошибочной выдаче препаратов.

Особенно остро проблема ощущается пожилыми людьми, которым самостоятельно расшифровать врачебные записи практически невозможно.

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Кстати, вы можете пожаловаться на врачей, если вдруг в больнице вам отказали в помощи или поставили неверный диагноз. Ранее Life.ru рассказывал, что для этого следует направить жалобу в Росздравнадзор. Это федеральная служба, контролирующая качество медицинских услуг.

Владимир Озеров
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