Никаких каракулей: В России решили бороться с почерком врачей
Депутат Ткачёв призвал врачей печатать рецепты на принтере
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Депутат Государственной Думы Антон Ткачёв направил официальное обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой ввести обязательное оформление рецептов на принтере. По мнению парламентария, неразборчивый почерк медиков создаёт серьёзные проблемы как для аптек, так и для пациентов, сообщает RT.
Ткачёв отмечает, что многие фармацевты сталкиваются с трудностями при расшифровке вручную написанных назначений. Это нередко приводит к отказам в отпуске лекарств, задержкам в получении необходимой терапии или ошибочной выдаче препаратов.
Особенно остро проблема ощущается пожилыми людьми, которым самостоятельно расшифровать врачебные записи практически невозможно.
Кстати, вы можете пожаловаться на врачей, если вдруг в больнице вам отказали в помощи или поставили неверный диагноз. Ранее Life.ru рассказывал, что для этого следует направить жалобу в Росздравнадзор. Это федеральная служба, контролирующая качество медицинских услуг.