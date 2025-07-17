Никаких каракулей: В России решили бороться с почерком врачей

Депутат Государственной Думы Антон Ткачёв направил официальное обращение министру здравоохранения Михаилу Мурашко с инициативой ввести обязательное оформление рецептов на принтере. По мнению парламентария, неразборчивый почерк медиков создаёт серьёзные проблемы как для аптек, так и для пациентов, сообщает RT.

Ткачёв отмечает, что многие фармацевты сталкиваются с трудностями при расшифровке вручную написанных назначений. Это нередко приводит к отказам в отпуске лекарств, задержкам в получении необходимой терапии или ошибочной выдаче препаратов.

Особенно остро проблема ощущается пожилыми людьми, которым самостоятельно расшифровать врачебные записи практически невозможно.