SHOT ПРОВЕРКА: В семи популярных сырах из России нашли кишечную палочку
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Сразу в семи брендах российских сыров лабораторные проверки выявили кишечную палочку, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Речь идёт о таких марках, как: «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня».
Присутствие этой бактерии в молочных продуктах недопустимо — это нарушение санитарных норм. Кишечная палочка может вызвать тяжёлое пищевое отравление с тошнотой, рвотой, жаром и общей интоксикацией организма.
Кишечная палочка в продуктах — тревожный сигнал: она свидетельствует о нарушении санитарии и может спровоцировать острые расстройства пищеварения. Попав в организм, бактерия вызывает тяжёлое отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, высокой температурой и общей интоксикацией, особенно опасной для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.
Ранее Роскачество обнаружило бактерии группы кишечной палочки в 16 марках вареников. Аналитики изучили марки «Агрокомплекс Выселковский», «Окраина», «Добринское фермерское хозяйство», «Хозяин Алтая», «Сальников», «Давняя традиция», «Сытый папа», «Деревня Чернышиха», «Домашние секреты», «Ермолино» (на развес), «Цезарь», «Морозко», «Сибирская коллекция», «Агзамов Домашняя кухня», «Родной дом», «Мясницкий ряд» и другие.