SHOT ПРОВЕРКА: В семи популярных сырах из России нашли кишечную палочку

Сразу в семи брендах российских сыров лабораторные проверки выявили кишечную палочку, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Речь идёт о таких марках, как: «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня».

Присутствие этой бактерии в молочных продуктах недопустимо — это нарушение санитарных норм. Кишечная палочка может вызвать тяжёлое пищевое отравление с тошнотой, рвотой, жаром и общей интоксикацией организма.

Кишечная палочка в продуктах — тревожный сигнал: она свидетельствует о нарушении санитарии и может спровоцировать острые расстройства пищеварения. Попав в организм, бактерия вызывает тяжёлое отравление, сопровождающееся тошнотой, рвотой, высокой температурой и общей интоксикацией, особенно опасной для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом.