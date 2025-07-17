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17 июля, 09:02
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В Варшаве закатили истерику из-за удара ВС России по польскому заводу в Виннице

Сикорский возмутился из-за удара ВС РФ по польскому заводу в Виннице

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frolova_Elena

Серьёзные повреждения получил завод в Виннице, принадлежащий польской компании «Барлинек групп». Атака российских беспилотников вызвала крайне негативную реакцию со стороны Варшавы.

«Российские БПЛА атаковали завод Barlinek Group в Виннице. Директор предприятия сообщил мне, что это была целенаправленная атака, осуществленная с трёх сторон. На месте происшествия работают украинские службы, включая наше консульство», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Удар по заводу компании «Барлинек групп», чьим владельцем является поляк Михал Соловов и которая якобы занимается производством деревянных напольных покрытий, журналистам подтвердил и гендиректор фирмы Войцех Михаловский. По его оценкам, на возобновление производственного процесса потребуется не менее шести месяцев.

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Ранее сообщалось, что в ходе своей масштабной атаки ВС РФ применили около 400 дронов. Представители ВСУ говорят, что большая часть из них была сбита, однако 57 БПЛА всё-таки достигли целей.

Наталья Демьянова
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