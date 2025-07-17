ФСБ разоблачила шпиона, работавшего на украинские спецслужбы

Россиянина, который собирал секретные сведения для украинских спецслужб о военно-морской базе РФ, заключили под стражу. Как оказалось, он сам вышел на связь с украинскими разведчиками. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.