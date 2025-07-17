ФСБ разоблачила шпиона, работавшего на украинские спецслужбы
Сотрудники ФСБ поймали мужчину, собиравшего данные о базе ВМФ в ЛенВО для Киева
Россиянина, который собирал секретные сведения для украинских спецслужб о военно-морской базе РФ, заключили под стражу. Как оказалось, он сам вышел на связь с украинскими разведчиками. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сотрудники СБ задержали россиянина за сбор секретных данных. Видео © УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
«Подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа», — указали в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Собранные секретные данные могли подорвать обороноспособность России.
Ранее Life.ru сообщал, что объединение хлебопёков потребовали признать экстремистским за помощь ВСУ. Часть прибыли предприятия направлялась через латвийский фонд на финансирование запрещённого в России террористического подразделения «Азов»* и армии Украины.
*Террористическая организация, запрещённая на территории России.
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