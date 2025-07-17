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17 июля, 09:49

ФСБ разоблачила шпиона, работавшего на украинские спецслужбы

Сотрудники ФСБ поймали мужчину, собиравшего данные о базе ВМФ в ЛенВО для Киева

Россиянина, который собирал секретные сведения для украинских спецслужб о военно-морской базе РФ, заключили под стражу. Как оказалось, он сам вышел на связь с украинскими разведчиками. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники СБ задержали россиянина за сбор секретных данных. Видео © УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Подозреваемый инициативно установил контакт с украинскими спецслужбами и в дальнейшем, действуя по их заданиям, собирал интересующие противника сведения об объектах Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и воинских частях Ленинградского военного округа», — указали в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Собранные секретные данные могли подорвать обороноспособность России.

Экс-ефрейтор из Челябинска бесплатно передавал ВСУ секретные данные о ВС РФ
Экс-ефрейтор из Челябинска бесплатно передавал ВСУ секретные данные о ВС РФ

Ранее Life.ru сообщал, что объединение хлебопёков потребовали признать экстремистским за помощь ВСУ. Часть прибыли предприятия направлялась через латвийский фонд на финансирование запрещённого в России террористического подразделения «Азов»* и армии Украины.

*Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка © УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полина Никифорова
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