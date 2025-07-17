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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 июля, 10:05

Масштабная операция: ВС России поразили склады и цеха по производству дронов ВСУ

Минобороны: Российские войска уничтожили склады боеприпасов и цеха дронов ВСУ

ВС РФ. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

ВС РФ. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

За последние сутки российские войска провели серию высокоточных ударов по стратегически важным целям украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны», — говорится в сводке военного ведомства.

Удары были нанесены в 133 различных районах. Особое внимание было уделено уничтожению производственных мощностей по сборке FPV-дронов, которые активно используются украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены с высокой точностью.

Армия России освободила ещё три населённых пункта в зоне СВО
Армия России освободила ещё три населённых пункта в зоне СВО

Ранее сообщалось об активизации ВС РФ в районе Донецка. В последние дни российские подразделения, продвигаясь вперёд, взяли под контроль населённые пункты Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Также наши военные начали наступление в Сумской области, сумев прорвать оборону и войти в село Мирополье.

Алиса Хуссаин
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