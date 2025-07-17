Масштабная операция: ВС России поразили склады и цеха по производству дронов ВСУ

За последние сутки российские войска провели серию высокоточных ударов по стратегически важным целям украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны», — говорится в сводке военного ведомства.

Удары были нанесены в 133 различных районах. Особое внимание было уделено уничтожению производственных мощностей по сборке FPV-дронов, которые активно используются украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены с высокой точностью.