Масштабная операция: ВС России поразили склады и цеха по производству дронов ВСУ
Минобороны: Российские войска уничтожили склады боеприпасов и цеха дронов ВСУ
ВС РФ. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников
За последние сутки российские войска провели серию высокоточных ударов по стратегически важным целям украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны», — говорится в сводке военного ведомства.
Удары были нанесены в 133 различных районах. Особое внимание было уделено уничтожению производственных мощностей по сборке FPV-дронов, которые активно используются украинской стороной. В Минобороны подчеркнули, что все цели были поражены с высокой точностью.
Ранее сообщалось об активизации ВС РФ в районе Донецка. В последние дни российские подразделения, продвигаясь вперёд, взяли под контроль населённые пункты Маяк в ДНР и Малиновку в Запорожской области. Также наши военные начали наступление в Сумской области, сумев прорвать оборону и войти в село Мирополье.