Россияне перехотели уезжать в страны ЕС, зато хотят в США

Россияне перестали подавать документы на оформление шенгенской визы, дающей право свободно перемещаться по странам ЕС. Это связано с дефицитом мест для записи, долгими сроками рассмотрения и ужесточением требований. На этом фоне спрос на визы США демонстрирует уверенный рост, сообщает «Коммерсантъ».

По данным компании Continent Express, рост запросов на шенгенскую визу составил лишь 3% против 16% в прошлом году. В туроператоре «Аэроклуб» даже зафиксировали снижение числа заявок на 5%. Зато спрос на американские визы увеличился на 20–46%. Для подачи заявлений туристы выбирают консульства в Казахстане, Киргизии, Сербии и Узбекистане, где очереди короче и сроки обработки меньше.

Основная часть обращений теперь приходится на самые лояльные страны — Италию, Францию и Испанию, которые вместе обрабатывают 59% всех ходатайств. Однако и они вводят новые ограничения: Франция требует биометрические паспорта, Испания отменила безвизовый транзит, а Польша, Чехия и страны Балтии вообще не выдают гражданам РФ визы.

Интерес к китайским визам в этом году развивается неравномерно: по оценкам разных операторов, рост составил 16%, в то время как другие фиксируют снижение на 27%. Эксперты связывают это с насыщением деловых поездок после активного восстановления контактов в 2024 году.