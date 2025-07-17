Россияне перехотели уезжать в страны ЕС, зато хотят в США
В России замедлился спрос на визы ЕС и вырос на визы США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Safron Golikov
Россияне перестали подавать документы на оформление шенгенской визы, дающей право свободно перемещаться по странам ЕС. Это связано с дефицитом мест для записи, долгими сроками рассмотрения и ужесточением требований. На этом фоне спрос на визы США демонстрирует уверенный рост, сообщает «Коммерсантъ».
По данным компании Continent Express, рост запросов на шенгенскую визу составил лишь 3% против 16% в прошлом году. В туроператоре «Аэроклуб» даже зафиксировали снижение числа заявок на 5%. Зато спрос на американские визы увеличился на 20–46%. Для подачи заявлений туристы выбирают консульства в Казахстане, Киргизии, Сербии и Узбекистане, где очереди короче и сроки обработки меньше.
Основная часть обращений теперь приходится на самые лояльные страны — Италию, Францию и Испанию, которые вместе обрабатывают 59% всех ходатайств. Однако и они вводят новые ограничения: Франция требует биометрические паспорта, Испания отменила безвизовый транзит, а Польша, Чехия и страны Балтии вообще не выдают гражданам РФ визы.
Интерес к китайским визам в этом году развивается неравномерно: по оценкам разных операторов, рост составил 16%, в то время как другие фиксируют снижение на 27%. Эксперты связывают это с насыщением деловых поездок после активного восстановления контактов в 2024 году.
Ранее Латвия перестала признавать паспорта Россиян без биометрических данных. Данное решение также означает, что республика остановит выдачу виз и приём заявлений на вид на жительство для держателей российских загранпаспортов без биометрии.