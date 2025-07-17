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Специальная военная операция (СВО)

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17 июля, 10:20

Зеленский ответил на вопрос о демобилизации бойцов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский в ходе выступления в раде заявил, что демобилизация станет возможной после «‎‎победы над главным врагом».

«Когда победим Путина», — заявил главарь киевского режима.

По его словам, внутри Украины врагов нет, и он призвал не поддерживать противоположную сторону. Зеленский также подчеркнул, что украинские воины заслуживают полноценных ротаций, и такие, как нардеп Гончаренко*, должны отправляться на фронт, чтобы их поддержать.

В Верховной раде произошла перепалка между Зеленским и Гончаренко*
В Верховной раде произошла перепалка между Зеленским и Гончаренко*

Стоит отметить, что украинская армия может лишиться трети своих военнослужащих, а это примерно 350 тысяч человек, если будет проведена демобилизация. Как заявил главком ВСУ Александр Сырский, большинство солдат воюют на передовой уже более трёх лет и заменить их просто некем.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

Оксана Попова
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