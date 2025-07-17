Владимир Зеленский в ходе выступления в раде заявил, что демобилизация станет возможной после «‎‎победы над главным врагом».

«Когда победим Путина», — заявил главарь киевского режима.

По его словам, внутри Украины врагов нет, и он призвал не поддерживать противоположную сторону. Зеленский также подчеркнул, что украинские воины заслуживают полноценных ротаций, и такие, как нардеп Гончаренко*, должны отправляться на фронт, чтобы их поддержать.

Стоит отметить, что украинская армия может лишиться трети своих военнослужащих, а это примерно 350 тысяч человек, если будет проведена демобилизация. Как заявил главком ВСУ Александр Сырский, большинство солдат воюют на передовой уже более трёх лет и заменить их просто некем.