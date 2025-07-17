Актёр Денис Власенко признался, что утром и вечером здоровается с колонкой Алисой
Актёр Власенко рассказал о своём ежедневном ритуале с цифровым помощником Алисой
Денис Власенко. Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актёр Денис Власенко признался, что ежедневно здоровается с голосовым ассистентом Алисой — утром и вечером. Об этом он сообщил Пятому каналу на премьере фильма «Нейробатя», где сыграл главную роль.
Власенко здоровается с колонкой. Видео © Пятый канал
Однако артист отметил, что не стремится делиться с нейросетями своими сокровенными мыслями. Для него куда важнее непосредственное общение с живым человеком, насыщенное искренними эмоциями и взаимопониманием.
«Честно говоря, я все-таки за какой-то живой контакт с человеком», — подчеркнул Власенко.
По его мнению, никакие современные технологии не способны передать ту глубину чувств и тепло, которые рождаются в живом разговоре.
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