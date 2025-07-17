Награда за службу: Мбаппе попался на крупной взятке полицейским
RMC Sport: Футболиста Мбаппе подозревают в даче взятки французским полицейским
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Нападающий «Реала» (Мадрид) Килиан Мбаппе оказался фигурантом дела о крупных взятках полицейским. В 2023 году с личного счёта футболиста пяти сотрудникам правоохранительных органов, осуществлявшим охрану французской сборной, было переведено суммарно €180 300, сообщает RMC Sport.
Примечательно, что четыре полицейских получили по €30 тысяч, тогда как руководитель группы — €60 300. Мбаппе объяснил, что эти средства предназначались в качестве вознаграждения за их службу и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
В прошлом году Мбаппе попадал в поле зрения правоохранителей по другому делу: в Швеции игрока обвиняли в изнасиловании. Однако позже шведская прокуратура объявила о завершении расследования из-за недостаточности улик.