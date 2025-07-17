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17 июля, 11:13

Список избранных: Компания лидера группы «Океан Эльзы» получила право на бронь от мобилизации

Право на бронь от мобилизации получила фирма лидера группы «Океан Эльзы» Вакарчука

Святослав Вакарчук. Обложка © ТАСС / EPA / OLEG PETRASIUK

Святослав Вакарчук. Обложка © ТАСС / EPA / OLEG PETRASIUK

Ряд медиакомпаний и развлекательных проектов, включая предприятие вокалиста украинской группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, были включены в перечень критически важных для военного времени организаций. Об этом свидетельствуют приказы Минкультуры Украины.

По данным украинского блогера Анатолия Шария, статус, дающий право на отсрочку от призыва, получили компания Вакарчука «Суперсимметрия и проект «Подпольный стендап». Также бронь продлили ряду украинских СМИ, в частности, УНИАН ТВ, Интерфакс-Украина, 1+1, нескольким региональным СМИ и издательствам.

По словам Шария, подобные решения вызывают вопросы у общественности, особенно когда речь идёт о развлекательных проектах в условиях военного времени. Эксперт выразил сомнение в целесообразности предоставления брони сотрудникам некоторых из перечисленных медиаструктур.

В украинском Минкульте пока не прокомментировали критерии отнесения тех или иных компаний к категории критически важных. Однако известно, что данный статус позволяет сотрудникам этих организаций получить законные основания для отсрочки от мобилизации.

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Ранее появилась информация, что у Вакарчука могут возникнуть проблемы при попытке въезда в Россию. Причиной тому является финансовая поддержка, которую группа оказывает украинской армии.

Алиса Хуссаин
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