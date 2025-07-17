На народного артиста РФ Певцова подали в суд за оскорбление
MK.ru: Общественница Тищенко обратилась в суд с иском к Певцову за оскорбление
Дмитрий Певцов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
В Тверской суд Москвы направлен иск о защите чести и достоинства, адресованный известному артисту и депутату Госдумы Дмитрию Певцову. В настоящее время документы изучаются, дата судебного заседания ещё не определена, сообщает MK.ru.
По данным издания, инициатором иска выступила общественная активистка Александра Тищенко. В 2024 году она боролась за сохранение драматического театра «Мел», который на протяжении трёх десятилетий функционировал в районе Отрадное, однако был закрыт.
Тищенко пыталась обратиться к Певцову, как к представителю власти, с просьбой о содействии в решении проблемы театра, но её попытки успехом не увенчались. Более того, общественница утверждает, что Певцов допустил оскорбительное высказывание в отношении руководителя театра, процитировав его слова: «Она недееспособна как администратор».
На данный момент сумма исковых требований Тищенко к Певцову и подробности содержания иска остаются нераскрытыми.
А ранее Дмитрий Певцов призвал отобрать награды у уехавших из России артистов. По его словам, государственные награды должны быть отражением преданности стране, а не просто символом профессиональных достижений.