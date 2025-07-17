Путин провел встречу с президентом РАПУ Андреем Гурьевым

В Кремле состоялась встреча российского лидера Владимира Путина с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым. В центре диалога — перспективы наращивания экспорта минеральных удобрений и укрепление позиций отрасли на мировом рынке.

В частности, обсуждались успехи отрасли: в 2024 году 29 предприятий, входящих в ассоциацию, произвели рекордные 63 миллиона тонн удобрений, обеспечив работой 110 тысяч человек. Россия, удерживающая второе место в мире по производству минеральных удобрений и лидирующая по экспорту с долей 18–20% на глобальном рынке, активно наращивает поставки на внутренний рынок и переориентирует экспорт на страны БРИКС, особенно Индию.