«За каждый метр нашей земли‎»‎: Хинштейн рассказал о подвиге погибшего полковника в Курской области

Заместитель командира 155-й гвардейской отдельной Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты, полковник Леонид Башкардин совершил героический поступок: он спланировал отвлекающий манёвр для Вооружённых сил Украины (ВСУ). О его подвиге рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн вместе с семьёй погибшего полковника Леонида Башкардина. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Полковник лично руководил операцией, которая произошла 2 марта в 2025 году. На север и восток региона выдвинулись две ложные колонны техники. Вместе с тем штурмовые группы продвигались на юг. Когда они перешли реку Локня, то атаковали опорный украинский пункт и создали плацдарм для развития наступления. Уже 9 марта штурмовики полностью зачистили лесополосы к югу от Малой Локни, открыв путь для прорыва к Судже.

«И так — за каждый метр нашей земли. Гордеевка, Викторовка, Внезапное, Бяхово, Обуховка. Тяжелейшие бои, но они справились, нанесли колоссальный урон врагу», — написал он в своём телеграм-канале.

К несчастью, он погиб 2 июля во время выполнения боевых действий. За время участия полковник получил множество наград. Их передали его семье: родителям, жене и троим сыновьям. В школе посёлка Жукова, где он учился, создали мемориальную диску. Часть личных вещей родные передадут в областной музей Курских событий.