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17 июля, 11:03

Steigan: Путин в любой момент может принудить Зеленского вернуться к переговорам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Madina Nurmanova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Madina Nurmanova

Владимир Путин способен нанести поражение Украине всего за несколько недель и вынудить Владимира Зеленского вернуться к переговорам, утверждает норвежское издание Steigan.

«Российские войска в любой момент могут <...> окружить Киев. У Путина есть все возможности отдать приказ о наступлении, которое обернётся поражением Украины в кратчайшие сроки», — говорится в статье.

По мнению автора, такой сценарий позволил бы российскому президенту легко принудить Зеленского, недавно заявившего о возможности удара по Москве, вновь сесть за стол переговоров.

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А вот глава офиса президента Украины Андрей Ермак ранее выразил уверенность, что только президент США Дональд Трамп способен положить конец военному конфликту через давление на Владимира Путина.

Марина Фещенко
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