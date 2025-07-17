Steigan: Путин в любой момент может принудить Зеленского вернуться к переговорам

Владимир Путин способен нанести поражение Украине всего за несколько недель и вынудить Владимира Зеленского вернуться к переговорам, утверждает норвежское издание Steigan.

«Российские войска в любой момент могут <...> окружить Киев. У Путина есть все возможности отдать приказ о наступлении, которое обернётся поражением Украины в кратчайшие сроки», — говорится в статье.

По мнению автора, такой сценарий позволил бы российскому президенту легко принудить Зеленского, недавно заявившего о возможности удара по Москве, вновь сесть за стол переговоров.