Ермак: Трамп может остановить конфликт на Украине через давление на Путина

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп способен положить конец военному конфликту. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По мнению Ермака, для этого американский лидер должен оказать серьёзное давление на Владимира Путина. Он также подчеркнул, что ключевым фактором может стать угроза санкций в отношении Китая и Индии — главных покупателей российской нефти.