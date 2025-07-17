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17 июля, 10:44

Ермак: Трамп может остановить конфликт на Украине через давление на Путина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joey Sussman

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп способен положить конец военному конфликту. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

По мнению Ермака, для этого американский лидер должен оказать серьёзное давление на Владимира Путина. Он также подчеркнул, что ключевым фактором может стать угроза санкций в отношении Китая и Индии — главных покупателей российской нефти.

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«Только экономическое давление может заставить Путина остановиться. Если Китай и Индия окажутся под угрозой новых санкций, они начнут давить на Кремль», — отметил Ермак.

Ранее Трамп пригрозил ввести в отношении России пошлины, если через 50 дней она не сможет уладить конфликт с Украиной, а также пообещал отправить Киеву новые системы ПВО. Теперь в США ждут реакции от президента РФ Владимира Путина.

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Марина Фещенко
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