Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 11:32

Путин раскрыл негативные последствия отказа ЕС от российского газа

Путин: Отказ ЕС от российского газа запустил цепочку негативных последствий

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Политика Европейского союза, направленная на постепенное сокращение потребления российского газа, уже негативно сказывается на экономике объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

Гурьев также сообщил о практически полной остановке нефтехимических производств в ЕС.

«Не только. [Решение привело к остановке] и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий», — добавил глава Российской ассоциации производителей удобрений.

«Выстрел в колено»: Премьер Словакии осудил отказ ЕС от российского газа
«Выстрел в колено»: Премьер Словакии осудил отказ ЕС от российского газа

Напомним, ранее Еврокомиссия заявила о планах полностью прекратить импорт российского газа в страны ЕС к 2027 году. По словам еврокомиссара по энергетике, этот запрет будет действовать вне зависимости от окончания конфликта на Украине.

Мария Любицкая
  • Новости
  • ЕС
  • Путин
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar