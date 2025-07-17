Путин раскрыл негативные последствия отказа ЕС от российского газа
Путин: Отказ ЕС от российского газа запустил цепочку негативных последствий
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Политика Европейского союза, направленная на постепенное сокращение потребления российского газа, уже негативно сказывается на экономике объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.
Гурьев также сообщил о практически полной остановке нефтехимических производств в ЕС.
«Не только. [Решение привело к остановке] и стекольного производства. Там целая цепочка негативных последствий», — добавил глава Российской ассоциации производителей удобрений.
Напомним, ранее Еврокомиссия заявила о планах полностью прекратить импорт российского газа в страны ЕС к 2027 году. По словам еврокомиссара по энергетике, этот запрет будет действовать вне зависимости от окончания конфликта на Украине.