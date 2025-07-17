Из-за питбайков детям в Татарстане запретили продавать бензин на АЗС

Депутаты Госсовета Республики Татарстан приняли закон, ограничивающий розничную продажу автомобильного бензина лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Исключение сделано только для случаев заправки транспортных средств, которыми подросток имеет право управлять по закону. Об этом сообщается на сайте регионального Госсовета.

Основной целью нововведения стало сокращение детского травматизма на дорогах. Как пояснила председатель Комитета по социальной политике Светлана Захарова, запрет направлен против использования подростками питбайков, мопедов, квадроциклов и другой мототехники, не предназначенной для дорог общего пользования.

«Необходимость такого ограничения связана с ростом количества детей, выезжающих на дороги общего пользования на мототранспорте, который не предназначен для использования на автомобильных дорогах. Дети не обладают знаниями безопасного движения либо умышленно их нарушают», — подчеркнула Захарова

За реализацию горючего введены штрафные санкции. Физические лица за подобное нарушение будут обязаны выплатить от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц размер штрафа варьируется от 30 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

Как отметила Захарова, некоторые АЗС уже самостоятельно вводили подобные ограничения, но теперь эта практика получит законодательное закрепление.