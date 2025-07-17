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Регион
17 июля, 11:46

Госдума ввела наказание за передачу данных для входа в личные профили

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутаты Государственной Думы в ходе пленарного заседания проголосовали за введение новых норм административного наказания. Они призваны пресекать практику передачи абонентских номеров и учётных данных, предназначенных для входа в личные профили.

Изменения были одобрены ко второму чтению законопроекта, первоначальной целью которого было установление ответственности за определённые проступки в сфере логистических и экспедиционных услуг. В частности, Административный кодекс Российской Федерации будет расширен за счёт статей 13.29.1 (о неправомерной передаче абонентских номеров или доступе к мобильной связи) и 13.29.2 (о предоставлении данных для регистрации/авторизации в Интернете).

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Рранее в Госдуме одобрили ряд поправок, которые вводят административные наказания для россиян. В частности теперь будут предусмотрены штрафы в 5 000 рублей для лиц, умышленно ищущих и получающих доступ к экстремистским материалам в онлайн-пространстве. Также устанавливается юридическая ответственность за распространение рекламы VPN-сервисов.

Ольга Сливченко
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