Госдума ввела наказание за передачу данных для входа в личные профили

Депутаты Государственной Думы в ходе пленарного заседания проголосовали за введение новых норм административного наказания. Они призваны пресекать практику передачи абонентских номеров и учётных данных, предназначенных для входа в личные профили.

Изменения были одобрены ко второму чтению законопроекта, первоначальной целью которого было установление ответственности за определённые проступки в сфере логистических и экспедиционных услуг. В частности, Административный кодекс Российской Федерации будет расширен за счёт статей 13.29.1 (о неправомерной передаче абонентских номеров или доступе к мобильной связи) и 13.29.2 (о предоставлении данных для регистрации/авторизации в Интернете).