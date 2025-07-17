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Регион
17 июля, 11:58

Политолог раскрыл, в какой альянс вступит Колумбия после выхода из НАТО

Политолог Маркелов: Колумбия может вступить в БРИКС после ухода из НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DigitalWanderer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DigitalWanderer

Глава Колумбии Густаво Петро объявил о планах прекратить сотрудничество с Североатлантическим альянсом. По мнению политолога Сергея Маркелова, у такого шага есть несколько мотивов. Об это он сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Надо посмотреть, нервная ли это реакция Колумбии, или это системная реакция. Если это нервная реакция, то значит Колумбия хочет что-то выторговать от НАТО и получить ништяки с точки зрения безопасности и экономики», — пояснил эксперт.

А вот при системном подходе Колумбия может взглянуть на опыт таких государств, как Бразилия, Перу и Чили, которые уже рассматривают интеграцию с БРИКС и объединением стран глобального Юга.

Тем не менее, он напомнил, что экономика Колумбии по-прежнему тесно связана с американским рынком, что накладывает определённые ограничения на её внешнеполитические шаги.

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Ранее колумбийский президент Густаво Петро заявил, что его страна должна прекратить участие в программе глобального партнёрства с НАТО. Политик отметил, что это неизбежно произойдёт, поскольку никаких альтернативных путей нет. Он не хочет, чтобы Колумбия ассоциировалась с военными структурами.

Владимир Озеров
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