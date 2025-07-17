Политолог раскрыл, в какой альянс вступит Колумбия после выхода из НАТО

Глава Колумбии Густаво Петро объявил о планах прекратить сотрудничество с Североатлантическим альянсом. По мнению политолога Сергея Маркелова, у такого шага есть несколько мотивов. Об это он сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

«Надо посмотреть, нервная ли это реакция Колумбии, или это системная реакция. Если это нервная реакция, то значит Колумбия хочет что-то выторговать от НАТО и получить ништяки с точки зрения безопасности и экономики», — пояснил эксперт.

А вот при системном подходе Колумбия может взглянуть на опыт таких государств, как Бразилия, Перу и Чили, которые уже рассматривают интеграцию с БРИКС и объединением стран глобального Юга.

Тем не менее, он напомнил, что экономика Колумбии по-прежнему тесно связана с американским рынком, что накладывает определённые ограничения на её внешнеполитические шаги.