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17 июля, 11:55

Не было жалоб: В Госдуме оценили идею запретить врачам писать рецепты от руки

Депутат Леонов не поддержал идею заставлять врача печатать рецепты из-за почерка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Инициатива депутата Антона Ткачёва обязать медиков оформлять рецепты исключительно на принтере из-за трудночитаемого почерка кажется излишней. Об этом в интервью «Газете.ru» заявил глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов.

Он подчеркнул, что за всю свою жизнь, включая депутатский опыт, не сталкивался с жалобами пациентов на неразборчивый почерк врачей. Документы, адресованные самим пациентам, как правило, уже печатаются — в электронном виде. Медицинская документация, написанная от руки, в основном предназначена для специалистов и контролирующих органов, а не для пациентов.

Леонов добавил, что фармацевты и провизоры также не обращались к нему с проблемами из-за почерка. По его мнению, все лечебные учреждения оснащены необходимой техникой для работы с документами в электронном формате, что делает инициативу избыточной.

«У нас сейчас развивается система государственная, которая позволяет передавать документы, изображения, видео между различными лечебными учреждениями, есть большие базы данных. И в целом электронная система документооборота всё больше и больше внедряется и в целом уже достигла очень хорошего уровня», — сказал депутат.

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Ранее один из депутатов Госдумы заявил, что почерк врачей невозможно разобрать, поэтому все свои рецепты они должны печатать на принтере. По его словам, от этого станет легче и пациентам, и работникам аптек, работу которых сильно тормозит такое вычитывание.

Владимир Озеров
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