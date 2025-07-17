Не было жалоб: В Госдуме оценили идею запретить врачам писать рецепты от руки

Инициатива депутата Антона Ткачёва обязать медиков оформлять рецепты исключительно на принтере из-за трудночитаемого почерка кажется излишней. Об этом в интервью «Газете.ru» заявил глава комитета Госдумы по здравоохранению Сергей Леонов.

Он подчеркнул, что за всю свою жизнь, включая депутатский опыт, не сталкивался с жалобами пациентов на неразборчивый почерк врачей. Документы, адресованные самим пациентам, как правило, уже печатаются — в электронном виде. Медицинская документация, написанная от руки, в основном предназначена для специалистов и контролирующих органов, а не для пациентов.

Леонов добавил, что фармацевты и провизоры также не обращались к нему с проблемами из-за почерка. По его мнению, все лечебные учреждения оснащены необходимой техникой для работы с документами в электронном формате, что делает инициативу избыточной.

«У нас сейчас развивается система государственная, которая позволяет передавать документы, изображения, видео между различными лечебными учреждениями, есть большие базы данных. И в целом электронная система документооборота всё больше и больше внедряется и в целом уже достигла очень хорошего уровня», — сказал депутат.