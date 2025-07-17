Переломы, ушибы, вывихи: Названа самая коварная для туристов страна

Почти половина всех обращений отдыхающих связана с ушибами, вывихами и растяжениями — на них приходится 48,39% случаев. Лидером по количеству таких травм стал Таиланд, где они составляют 34,84% от общего числа инцидентов, при этом средняя цена лечения здесь достигает 983 евро, сообщает РИАМО.

Высокие затраты объясняются дорогими госпитализациями и необходимостью хирургического вмешательства. Основной фактор риска — сочетание доступной аренды мопедов и употребления алкоголя. На втором месте по частоте травм идут повреждения от животных, насекомых и морских обитателей — 12,9%. Чаще всего такие случаи фиксируются на Кипре (41%), в Тунисе (27%) и Турции (18%).

Переломы занимают 9,68% случаев, открытые раны — 9,03%, повреждения мягких тканей — 7,1%. Травмы лица и попадание инородных тел встречаются в 3,87% случаев, разрывы связок — в 3,23%, а ожоги — в 1,94%.

Топ-5 стран по числу обращений возглавляет Таиланд (34,84%), далее идут Турция (16,77%), Индонезия (8,39%), Шри-Ланка и страны Шенгена (по 6,45%), а также Грузия (5,81%).

Директор по развитию тревел-направления онлайн-страховой компании Виталий Калинин отмечает, что наибольшая доля травм приходится на курорты с пляжным отдыхом. По его словам, этому способствует формат «всё включено», свободный доступ к алкоголю, а также наличие аквапарков и аттракционов.

Он также подчеркнул значимость возраста: чем старше путешественник, тем выше стоимость лечения травм и сложнее восстановление. Так, у малышей до 5 лет доля травм составляет 13,52%, у взрослых от 26 до 50 лет — 22,46%, а среди пожилых (старше 61 года) достигает 32%.