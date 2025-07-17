Над российскими регионами за два часа силы ПВО сбили 17 вражеских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами за два часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«17 июля в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских БПЛА самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, над Брянской областью было уничтожено 10 вражеских дронов, над Калужской областью — шесть, а над Белгородской областью — один.