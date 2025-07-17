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Регион
17 июля, 11:55

Над российскими регионами за два часа силы ПВО сбили 17 вражеских дронов

Минобороны РФ: 14 дронов ВСУ над тремя регионами сбила ПВО за два часа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 украинских беспилотников над тремя российскими регионами за два часа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«17 июля в период с 12:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских БПЛА самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, над Брянской областью было уничтожено 10 вражеских дронов, над Калужской областью — шесть, а над Белгородской областью — один.

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А минувшей ночью российские системы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ над рядом регионов России. Согласно заявлению Минобороны, в период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля было перехвачено и уничтожено 122 украинских БПЛА самолётного типа.

Наталья Демьянова
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