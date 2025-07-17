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Регион
17 июля, 12:30

Свыше 80 пунктов: ГД одобрила расширение оснований для изъятия приобретённого гражданства РФ

Госдума одобрила расширение оснований для изъятия приобретённого гражданства РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Законопроект, расширяющий основания для лишения гражданства, был принят Госдумой в двух чтениях. В рамках инициативы предложено применять меру к убийцам, растлителям малолетних, а также лицам, пропагандирующим терроризм и подрывающим безопасность РФ. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«По данным МВД, количество преступлений, совершённых лицами, которые стали гражданами нашей страны менее 10 лет назад, в 2024 году увеличилось почти в 2,5 раза — с 2678 до 6559», — привёл он статистику.

Также предлагается отбирать паспорт у граждан, причинивших тяжкий вред здоровью, и лиц, действия которых связаны с терроризмом (включая призывы, оправдание, пропаганду). Помимо этого, законопроект предусматривает лишение гражданства за вовлечение несовершеннолетних в проституцию и изготовление/распространение материалов с детской порнографией.

Госдума запретила лишать приобретенного гражданства жителей пяти регионов России
Госдума запретила лишать приобретенного гражданства жителей пяти регионов России

Ранее стало известно, что в Госдуму внесли проект закона, который позволяет аннулировать приобретённое российское гражданство в случае отказа от постановки на воинский учёт. Депутаты считают, что данные правки необходимы.

Мария Любицкая
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