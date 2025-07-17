Каждый сам за себя: Родители выгнали сына-отличника из дома после провала на экзамене

Шокирующий случай произошёл в одной из китайских семей. Там родители изгнали своего сына из дома за провальный результат на вступительном экзамене. Они не только переставили дверной замок, но и категорично заявили, что ребёнку пора искать работу. Об этом повествует материал South China Morning Post.

Сяокай, который родился и всю жизнь прожил в провинции Хунань, до недавнего времени был гордостью семьи. Мальчик показывал блестящие успехи в учебе с самого детства и никогда не огорчал семейство. Однако два года назад его жизнь круто изменилась, так как с появлением мобильного телефона подросток с головой ушёл в виртуальный мир игр, полностью забросив школу.

Резкое падение успеваемости стало серьёзным ударом для родителей, ведь они лелеяли мечту о поступлении сына в один из 39 элитных вузов Поднебесной. На экзаменах Сяокай набрал 575 баллов из 750 — результат, граничащий с проходным, но окончательная судьба его поступления ещё не решена.

Несмотря на это, родители оказались не в силах ждать официального объявления итогов — убеждённые в неудаче сына они приняли радикальное решение. Когда Сяокай вернулся домой и не смог войти, мать хладнокровно заявила о своём незнании нового кода от замка, сослалась на командировку и без обиняков предложила «начать жить каждый своей жизнью».

В свою очередь, отец предъявил сыну ультиматум и предложил два варианта: либо смириться и вернуться под родительское крыло, либо отправиться в самостоятельное плавание, где подростку придётся самому находить работу и познавать все прелести взрослого бытия. Какое решение принял Сяокай, неизвестно.