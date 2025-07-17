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17 июля, 12:42

На Украине полиция задержала мобилизованного, расстрелявшего инструкторов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Черниговской области Украины задержали мобилизованного, который устроил стрельбу на территории учебного центра и стрелял по инструкторам. Полиция региона официально подтвердила инцидент.

«Вчера в полицию поступила информация, что на территории учебного центра курсант стрелял из автомата в сторону военных инструкторов. В результате полученных ранений погибли двое военнослужащих», — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось оперативно задержать мужчину. Сейчас в отношении него проводится досудебное расследование. Мотивы нападения пока официально не названы.

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О том, что мобилизованный солдат открыл огонь по сержантам в учебном центре Черниговской области, ранее сообщил нардеп Артём Дмитрук. По его словам, это произошло во время учебных стрельб. Курсант привёл автомат в боевое состояние и начал стрелять, в результате чего погибли двое сержантов.

Милена Скрипальщикова
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