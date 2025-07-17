На Украине полиция задержала мобилизованного, расстрелявшего инструкторов

В Черниговской области Украины задержали мобилизованного, который устроил стрельбу на территории учебного центра и стрелял по инструкторам. Полиция региона официально подтвердила инцидент.

«Вчера в полицию поступила информация, что на территории учебного центра курсант стрелял из автомата в сторону военных инструкторов. В результате полученных ранений погибли двое военнослужащих», — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось оперативно задержать мужчину. Сейчас в отношении него проводится досудебное расследование. Мотивы нападения пока официально не названы.